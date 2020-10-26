أمينوكس يستعد لطرح ميني ألبوم

يستعد الفنان المغربي أمينوكس لإصدار ميني ألبوم يحمل عنوان " الراي ديالي " ، من المقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة، من إنتاج أمينوكس و توزيع رقمي لشركة سوني ميوزك إنترتيمنت الشرق الأوسط.

ونشر أمينوكس بوستر الألبوم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام معلق عليه " كيف واعدتكم اليوم كشفت على اسم الميني الألبوم ".

يتضمن الألبوم 4 أغاني من كلمات وألحان أمينوكس، وتوزيع موسيقي كل من يونس الجحفاوي، أتوميك و فيبيانو، حيث تحمل الأغاني مزيجا موسيقيا بين هوية موسيقى الراي وتجارب مختلفة بطابع الذي عرف به أمينوكس لدى الجمهور.

من المقرر أن تطرح أغاني الألبوم تباعا مابين 4 و 7 نوفمبر المقبل، حيث يتضمن ديو غنائيا رفقة الفنانة ناج بعنوان " ماما ديالي " حول موضوع الأم.

يشار إلى أن أخر أعمال أمينوكس أغنية " موناليزا " من كلماته وألحانه وتوزيع يونس الجحفاوي، بالإظافة إلى أغنية مشتركة مع مغني الراب حليوة بعنوان " ساندريلا.