شاهد .. عمر السعيد يشارك مع زيدان فى مهرجان الجونة

نشر الفنان عمر السعيد صورة له مع محمد زيدان لاعب منتخب مصر سابقا من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلق عمر السعيد قائلا " نجم النجوم " وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتى:

منورين - بحبك تمثيلك - وحشتنا

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يذكر أن مهرجان الجونة يستمر حتى 31 من شهر أكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي.

الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.