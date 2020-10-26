فريسكا.. أول ألبوم لـ مغني الراب الشاب انزاجي

يطرح مغني الراب الشاب انزاجي، أول ألبوم له بعنوان "فريسكا"، قريبا فى العديد من القنوات الفضائية، إلى جانب مواقع السوشيال ميديا.
وتذاع كل أسبوع أغنية جديدة من أغانى الألبوم، الذى يتضمن ٩ أغنيات متنوعة وهى "فلسفتي، ونتفسح، هنتلاقى، يا بلدي، فريسكا، وحشاني عينيه، أني أحبك، فى الحفلة، كله عادي".
التوزيع الموسيقي للألبوم "كريم بيدق، نادر نشأت، هشام رحال، عمرو علي"، أشعار "أحمد العفيفي، كريم السيد، حسام ممدوح، انزاجي"، ألحان " أحمد انزاجي، كريم بيدق"، ويتم تصوير أغنية "فريسكا" بالتعاون مع الخليج فور بروديكيشن ان.
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