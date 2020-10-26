إطلالات جريئة .. 30 صورة للنجوم على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة .. شاهد

شارك عدد من النجوم بإطلالاتهم الجريئة على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة السينمائى، على هامش عرض فيلم "ميكا" للمخرج إسماعيل فروخى ونرصد 30 صورة للنجوم على السجادة الحمراء.

"ميكا" الذى يعرض ضمن فعاليات المهرجان فى دورته الرابعة والذى ينافس على جوائز مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.