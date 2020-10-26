بعد غياب بسبب كورونا.. ياسمين نيازي تعلن عودة الحفلات الشبابية

حققت المطربة ياسمين نيازي نجاحا كبيرا في حفلها الذي أقامته لصالح كلية التربية جامعة دمياط وأقيم بنادي الشرطة وحضره عدد كبير من طلاب الجامعة وأسرهم. الحفل يعيد للأذهان الحفلات الجماهيرية الكبيرة التي غابت منذ أزمة كورونا. وقدمت ياسمين عددا كبيرا من أغانيها وسط تفاعل كبير من الشباب والفتيات الذين حضروا الحفل وحرصت ياسمين بين الفواصل على مداعبتهم لخلق مزيد من أجواء الترفيه والبهجة على الحفل. وكان بصحبة ياسمين مدير أعمالها سيكا سمير الذي تابع كافة تفاصيل الحفل.

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