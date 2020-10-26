وقالت رنا فى لقاء مع موقع "دوت الخليج" : ان من الامور الايجابية التى تشهدها الساحة الفنية مثل إقامة مهرجان في ظل الظروف الصعبة التى تعانى منها البلاد وهى جائحة كورونا.
واضافت رنا: قدمت فى الفترة الاخيرة مسلسلين هما "سلطانة المعز وليالينا 80" واستمتعت كثيرا بهذه الاعمال التى لاقت نجاحا كبيرا عن عرضهما فى رمضان الماضى.
واوضحت رنا : تعاونى مع الفنان غادة عبد الرازق كان من أصعب الأعمال وكنت متوترة فى المشاهد الاولى التى جمعتنى بها وهو الامر الذى ظهر فى الكواليس ولكن سرعان من تمالكت نفسى واستطاعت غادة ان تساعدنى فى البداية.
واشارت رنا الى انها سعيدة ايضا بالمشاركة فى مسلسل ليالينا 80 الذى ضم مجموعة كبيرة من النجوم منهم اياد نصار وغادة عادل وخالد الصاوى وصابرين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رنا رئيس تكشف لـ دوت الخليج كواليس تعاونها مع غادة عبد الرازق .. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.