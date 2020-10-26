رنا رئيس تكشف لـ دوت الخليج كواليس تعاونها مع غادة عبد الرازق .. فيديو

كشفت الفنانة رنا رئيس عن سعادتها بالمشاركة فى مهرجان الجونة السينمائى فى دروته الرابعة التى تستمر فعالياتها حتى 31 اكتوبر الجاري.

وقالت رنا فى لقاء مع موقع "دوت الخليج" : ان من الامور الايجابية التى تشهدها الساحة الفنية مثل إقامة مهرجان في ظل الظروف الصعبة التى تعانى منها البلاد وهى جائحة كورونا.

واضافت رنا: قدمت فى الفترة الاخيرة مسلسلين هما "سلطانة المعز وليالينا 80" واستمتعت كثيرا بهذه الاعمال التى لاقت نجاحا كبيرا عن عرضهما فى رمضان الماضى.

واوضحت رنا : تعاونى مع الفنان غادة عبد الرازق كان من أصعب الأعمال وكنت متوترة فى المشاهد الاولى التى جمعتنى بها وهو الامر الذى ظهر فى الكواليس ولكن سرعان من تمالكت نفسى واستطاعت غادة ان تساعدنى فى البداية.

واشارت رنا الى انها سعيدة ايضا بالمشاركة فى مسلسل ليالينا 80 الذى ضم مجموعة كبيرة من النجوم منهم اياد نصار وغادة عادل وخالد الصاوى وصابرين.