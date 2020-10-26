المحترم .. شاهد آخر ظهور لـ محمد فؤاد على إنستجرام

نشر الفنان محمد فؤاد صورة له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".

وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت أبرز التعليقات كالاتى :

وحشنا صوتك - المحترم - اجمل فنان

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بعد رسالته للبلد.. الجمهور يبحث عن محمد فؤاد

يذكر أن المطرب محمد فؤاد، هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشرطة والشعب المصري، بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال محمد فؤاد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر شاشة دي إم سي، اليوم الجمعة: "كل سنة وكل مصر طيبة.. الأجواء في منتهى الروعة واليوم يوم جميل في احتفالات أكتوبر".

وتابع : "الناس في حالة عيد، والبلد حققت انتصارا داخليا ونفسيا للبلد كلها.. النهاردة يوم عظيم والناس بتقول ما فيش خطوة للوراء هنوافق عليها ولن نتراجع الرجل المحترم السيسي واللي ناقص ينزل يشتغل في الشارع".

وأردف محمد فؤاد: "ربنا يخلصنا منهم وربنا كبير والله أكبر ودوال ناس تكره الخير للإنسانية ولأهله ولبلده وربنا كبير والله أكبر عليهم".