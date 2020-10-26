تامر حسنى يعلن تأجيل حفل ألبومه خليك فولاذي .. تفاصيل

وقال تامر حسنى : "مسا العسل على أحلى ناس تم تأجيل حفل إطلاق ألبوم خليك فولاذي وسيقام إن شاء الله في القاهرة قريبا".
يذكر أن تامر حسني طرح حتى الآن 3 أغاني من "خليك فولاذي" هم: "فجأة افترقنا" من كلمات محمد عاطف وألحان تامر علي وتوزيع وميكساچ يحيى يوسف وماستر جلال حمداوي وإشراف عام سعيد إمام مدير شركة روتانا مصر.
وقد انتهى تامر حسنى من تصوير فيلمه الجديد "مش انا" وينتظر عرضه فى السينما خلال الفترة المقبلة ويشاركه البطولة فيه الفنانة حلا شيحة وماجد الكدوانى وتاليف تامر حينى واخراج سارة وفيق
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