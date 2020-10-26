تامر حسنى يعلن تأجيل حفل ألبومه خليك فولاذي .. تفاصيل

نشر الفنان تامر حسنى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدا عبر خاصية الاستورى عن تاجيل حفل البومه الجديد "خليك فولاذى" والذى كان من المقرر ان يقام يوم الخميس المقبل بالجونة.

وقال تامر حسنى : "مسا العسل على أحلى ناس تم تأجيل حفل إطلاق ألبوم خليك فولاذي وسيقام إن شاء الله في القاهرة قريبا".