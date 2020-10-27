نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور الآتية:
نشرت الفنانة روجينا عدة صور لها من على السجادة الحمراء في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام "
استعادت الفنانة رانيا فريد شوقى ذكريات الطفولة ونشرت صورة لها وهى فى مرحلة الطفولة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
نشرت الفنانة رشا مهدي عدة صور لها من مهرجان الجونة ليلة امس عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
أشاد الفنان خالد النبوى بـ فيلم 200 متر الذى عرض أمس فى مهرجان الجونة، ونشر صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال.. روجينا تتألق على السجادة الحمراء في رابع أيام مهرجان الجونة.. رانيا فريد شوقي تستعيد ذكريات الطفولة بصورة قديمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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