لقاء الخميسى تبهر متابعيها بإطلالتها فى رابع أيام مهرجان الجونة .. شاهد

في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي عبر حسابها الشخصى بـ موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .

نشرت الفنانة لقاء الخميسى عدة صور لها من على السجادة الحمراء

وعلقت لقاء الخميسى على الصور قائلة: "من العرض الأول في العالم العربي للسجادة الحمراء "ميكا".

وحازت الصور على إعجاب كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالاتى :

- أنا بالنسبالي أجمل طلة لأجمل فستان لأجمل وأروع وأرق امرأة.

- البرنسيسة وصلت المفروض كده خلاص فركش. بعد الملكة لقاء الخميسي مفيش حد.

- اغلى واطيب الناس انتي .

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يذكر أن مهرجان الجونة يستمر حتى 31 من شهر اكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي.

الجونة هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.