نشر موقع "دوت الخليج" العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو التالي:
كشفت الفنانة ياسمين صبرى عن رأيها فى حالة الخوف والذعر التى تنتاب الكثير بسبب انتشار فيروس كورونا.
أشعلت الفنانة الشابة ياسمين أبو النجا زوجة المخرج خضر محمد خضر السوشيال ميديا، عند ظهورها حافية القدمين فى مهرجان الجونة السينمائى بدورته الرابعة.
شارك عدد من النجوم بإطلالاتهم الجريئة على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة السينمائى، على هامش عرض فيلم "ميكا" للمخرج إسماعيل فروخى ونرصد 30 صورة للنجوم على السجادة الحمراء.
حرصت الفنانة هبة السيسي على الحضور بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة التى من المقرر أن تستمر حتى 31 أكتوبر الجاري.
أثارت الفنانة رانيا يوسف حالة من الجدل الواسع فور تصريحها عن جائحة كورونا التى قالت فيه "إذا كنا حاربنا الديناصورات مش هنحارب كورونا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن.. ديناصورات رانيا يوسف .. قوة ياسمين صبري .. علاقة ياسمين أبو النجا بفنانة شهيرة.. حمل هبة السيسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.