بسبب كورونا والديناصورات.. رانيا يوسف تريند تويتر مصر

أثارت الفنانة رانيا يوسف حالة من الجدل الواسع فور تصريحها عن جائحة كورونا التى قالت فيه "إذا كنا حاربنا الديناصورات مش هنحارب كورونا".

وتسبب هذا الأمر فى حالة من الجدل لدرجة مستخدمو تويتر دشنوا هاشتاج بعنوان "مدام رانيا"، للتعليق على تصريحها، خاصة أن الديناصورات حيوانات، ووفقا لتقدير العلماء فإن هذه الحيوانات عاشت على الأرض من 160 مليون سنة قبل الميلاد .

وجاءت أبرز تعليقات الجمهور كالتالي: "لا وبتتكلم بثقة أوي وطموح عالي ماشاء الله"، "فصلتيني ضحك يا مدام رانيا"، "الإنسان حارب الديناصورات معلومة علمية عظيمة"، مدام رانيا أفلام الأكشن مبسوطة منك أوي"، "في رواية أخرى كان الإنسان يصطاد الديناصور ويشويه ع السيخ".

وقارن عدد آخر من المغردين تصريح رانيا يوسف بتصريح ياسمين صبري الأخير عن "كورونا"، قائلين: "مدام رانيا بتعلي على مدام ياسمين صبري".

الهجوم على رانيا يوسف دفعها للرد عبر حسابها على تويتر قائلة :"يا جماعة قصدى اننا نقد نحارب اى حاجه طول ما احنا اقوياء هنحارب كل حاجه .. هزروا يا جماعة مش كده.