وعلقت من خلال الصورة، على الشائعات الخاصة بإصابتها بفيروس كورونا، حيث كتبت:" انا ماعنديش كورونا.. انا كان عندى كورونا فى اول الشهر.. لكن بعد ١٤ يوم عزل عملت كذا مسحة.. وكل مرة النتيجة كانت سلبية".
اقرا ايضا:
وتابعت قائلة:" ربنا وقف جنبى والموضوع عدى على خير الحمدالله. ياريت نبطل اشاعات شكرا و بحبكم وربنا يحفظنا جميعا".
وكانت الفنانة أمينة خليل، قد قالت- خلال حوارها ببرنامج ،" سهرانين "، على فضائية، " On E "- إن هناك العديد من الناس ومن بينهم مخرجون وممثلون بالوسط بيقولولى " مناخيرك وحشة".
وأشارت أمينة خليل، إلى أنها كانت ستقوم بإجراء عملية تجميل بأنفها عندما كانت فى العشرين من عمرها "وبالفعل قامت بالحجز مع دكتور تجميل".
وتابعت، أنه قبل العملية بيومين، وقعت من فوق السلم وأصيبت بعدة إصابات بالغة ، حينها اتصلت بالدكتور وشرحت له الموقف، وأكد أنه من المستحيل أن يقوم بالعملية فى هذا الوضع، وهنا قررت عدم إجراء العملية وأيقنت أنها رسالة من الله".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جالي كورونا أول الشهر وراح.. أمينة خليل ترد على شائعات إصابتها بالفيروس المستجد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.