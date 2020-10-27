جالي كورونا أول الشهر وراح.. أمينة خليل ترد على شائعات إصابتها بالفيروس المستجد

نشرت الفنانة امينة خليل صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام من خلال خاصية الاستورى.

وعلقت من خلال الصورة، على الشائعات الخاصة بإصابتها بفيروس كورونا، حيث كتبت:" انا ماعنديش كورونا.. انا كان عندى كورونا فى اول الشهر.. لكن بعد ١٤ يوم عزل عملت كذا مسحة.. وكل مرة النتيجة كانت سلبية".

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وتابعت قائلة:" ربنا وقف جنبى والموضوع عدى على خير الحمدالله. ياريت نبطل اشاعات شكرا و بحبكم وربنا يحفظنا جميعا".