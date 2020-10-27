فيلم Mulan يحقق 66 مليون دولار إيرادات

حقق فيلم "Mulan" إيرادات بلغت 66 مليون دولار وهو نسخة جديدة ‪ من النسخة الكرتون التى صدرت فى 1998. وتدور حول قصة امرأة صينية تتنكر كرجل للقتال فى الجيش بدلا من والدها الذى لا يستطيع الذهاب لكبر سنه، بينما لم يشك أحد فى أنها امرأة حتى قامت بإنقاذ قائد الجيش، وجُرحت خلال المعركة، وكان عقابها الإعدام، إلا أن القائد يعفو عنها. الفيلم بطولة دونى ين والتى قدمت عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة، من أبرزها: Seven Swords و‪Painted Skin و‪Ip Man وThe Lost Bladesman وTogether، وغيرها، وتجسد دور مولان الفنانة ليو يى فاى، ويشارك بالعمل جيت لى ولى جونج وجايسون لى. وكان الفيلم تعرض الى التسريب Mulan الجديد بعد مرور ايام قليلة على طرحه بشبكة Disney + بعدما تقرر عرضه اونلاين بسبب ازمة جائحة كورونا. وهو أول فيلم واقعي Live Action تقدمه شركة ديزني للنسخة الكرتونية للفيلم الذي قدم عام 1998 وحقق نجاحا وشعبية كبيرة حول العالم.

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