من بدرية طلبة إلى ياسمين صبري..نجوم تورطوا في تصريحات مستهترة عن "كورونا" رغم خطورة الوضع!

تورط عدد من نجوم الفن في تصريحات غير مسئولة عن فيروس كورونا وطرق الوقاية منه، وآخرهم ياسمين صبري ورانيا يوسف، وذلك رغم انتشار فيروس كورونا حول العالم وتعدي حالات الوفاة لأكثر من مليون حول العالم بالإضافة إلى ملايين الإصابات.

رانيا يوسف ترد بعد الهجوم على تصريحاتها عن كورونا

ووقعت الفنانة رانيا يوسف في فخ التصريحات غير المسئولة عن فيروس كورونا، وتلقت هجوم كبير وسخرية واسعة على مواقع التواصل بسبب قولها إن الإنسان ولد في الغابة واستطاع التغلب على الديناصورات لذلك سينتصر على فيروس كورونا، وهو ما اعتبره الجمهور حديثاً غير منطقي ولا يتناسب مع جدية الوضع الحالي لفيروس كورونا، ودور الفنانين في نشر التوعية عن مخاطر الفيروس وطرق الوقاية منه.

وردت رانيا يوسف على الهجوم الذي تعرضت له، وأكدت إنها كانت تمزح فقط، وقالت في تغريدة لها على تويتر:" يا جماعه قصدي اننا قادرين نحارب اي حاجه طول ما احنا اقوياء هنحارب كل حاجه، هزروا يا جماعه مش كده".

ياسمين صبري متهمة بالجهل مجدداً بسبب تصريحاتها عن كورونا

وتعرضت ياسمين صبري لهجوم كبير على مواقع التواصل بسبب تصريحاتها المستهترة على فيروس كورونا، وأثارت التصريحات الغضب أيضاً بسبب تجاهلها للأزمة الكبيرة التي يمر بها العالم بسبب الفيروس والذي توفى بسببه أكثر من مليون شخص حول العالم، وأصيب به أكثر من 43 مليون شخص حتى الآن، ورغم ذلك لا تعترف ياسمين صبري وعدد من النجوم بخطورة الوضع.

وقالت ياسمين صبري في تصريحاتها لبرنامج "ام بي سي تريندينغ":" أنا مش ببقى مهووسة بالخوف أنا بمشي في حياتي عادي جدا، ممكن يكون جالنا وراح لأنه بديهي، أكيد هيجي للعالم كله.. واللي ياخده ياخده واللي يكمل يكمل، والبقاء للأقوى"، وانضم إلى ياسمين صبري ورانيا يوسف في الجونة عدد من النجوم الذين أكدوا عدم خوفهم من فيروس كورونا مثل كندة علوش وسامر المصري وغيرهم، ولاقى عدد كبير من النجوم انتقادات في المهرجان بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

زينة وبدرية طلبة تعتذران بسبب الاستهتار من فيروس كورونا

وسبق هؤلاء عدد من الفنانين الذين تورطوا في فخ التصريحات المستهترة من فيروس كورونا في بداية الأزمة هذا العام، ومنهم الفنانة بدرية طلبة وزينة، قبل ان تنشرا فيديوهات اعتذار عن تصريحاتهم التي تقلل من خطورة الفيروس ومن الإجراءات الوقائية منه.