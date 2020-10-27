أحمد العوضي زوج ياسمين عبد العزيز يتسبب في أزمة لزوجين بعد نشره صورهما دون استئذان!

أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز تسببا في أزمة لزوجين بعدما نشرا منذ فترة صورة لهما في إحدى المطاعم، وظهر خلفهما زوجين يتناولان العشاء، وهو ما عرض الزوجين للسخرية والتعليقات المسيئة على مواقع التواصل.

أحمد العوضي يتسبب في أزمة نفسية لزوجين!

ونشر أحمد العوضي تدوينة على حسابه بفيسبوك طلب بها من متابعيه التوقف عن التعليقات على صورة الزوجين الذين تواجدا في الصورة التي التقطها برفقة زوجته ياسمين عبد العزيز، وكشف عن تواصله مع الشخص بالصورة وعبر عن ضيقه من التعليقات المسيئة، والتي وصلت إلى إطلاق الشائعات والقصص غير الحقيقة عنه مثل كشف خيانته لزوجته من خلال الصورة التي نشرها أحمد العوضي.

أحمد العوضي يوجه رسالة للجمهور بسبب صورته مع ياسمين عبد العزيز

وقال أحمد العوضي في تدوينته على فيسبوك:" بمناسبة الصورة المنتشرة.. أحب أوضح ان الراجل المتصور ورايا كان مع مراته بيتعشوا.. وهو بعتلي ان الكلام اللي حصل أذاه نفسيا هو ومراته المصون... فأرجو من حبايبنا نحترم مشاعره ونبطل هزار ممكن يكون ضايق ناس ملهاش ذنب غير إنهم ينزلوا يتعشوا في سلام..".

ورغم تلقي أحمد العوضي إشادات على موقفه مع الشخص المتضرر من الصورة، إلا انه تلقى انتقادات أيضاً خاصة إنه من قام بنشر الصورة والتي ظهر بها الزوجين بوضوح، واتهمه البعض بالتسبب في ذلك بنشره الصورة بدون استئذان وباختراق خصوصيتهما، قبل ان يتعرض الزوجين للسخرية على مواقع التواصل، وطالبه البعض بحذف الصورة أو بإخفاء الزوجين منها.

أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز يتلقيان الانتقادات

وتفادت إنجي علاء، زوجة الفنان يوسف الشريف، الأمر وقت نشرها الصورة التي جمعتها بأحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، بقص الصورة وإخفاء الأشخاص الآخرين في الصورة، وهو ما جعل الجمهور يشيد بموقفها واحترامها لخصوصية المتواجدين في المطعم معهم، على العكس من أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، رغم تدارك الأول الأمر بنشره رسالة للجمهور بالتوقف عن التعليقات السلبية.

ومن الانتقادات التي تعرضت لها ياسمين عبد العزيز مؤخراً، تأخرها في تقديم واجب العزاء لوالد أبنائها أحمد حلاوة، بعد وفاة والده، ونشرت نعياً بعد أيام من الوفاة وقالت عبر ستوري انستقرام اليوم:"توفى إلى رحمة الله جد أولادي المهندس نبيل حلاوة، محافظ كفر الشيخ سابقاً، نسأل الله أن يرحمه ويغفر له".