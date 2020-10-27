نجوم أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا بعد شفائهم منه..آخرهم نيقولا معوض ومي عز الدين تقلق الجمهور

فاجأ عدد من النجوم في الأيام الأخيرة بإعلان مرورهم بتجربة الإصابة بفيروس كورونا بعد تعافيهم منه، وآخرهم الفنانة أمينة خليل ونيقولا معوض، كما أقلقت الفنانة مي عز الدين الجمهور بسبب الأخبار المتداولة حول إصابتها بالفيروس.

نيقولا معوض وأمينة خليل يعلنان تعافيهما من فيروس كورونا

واستغل عدد من النجوم تواجدهم في مهرجان الجونة السينمائي في كشف قصص إصابتهم بفيروس كورونا بعد تعافيهم منها، وذلك بعد إخفائهم لخبر إصابتهم وقت حدوثها، وآخرهم الفنان اللبناني نيقولا معوض والذي قال في تصريحات له مع برنامج "ام بي سي تريندينغ" إنه أصيب بالفيروس وتعافى منه، ولم يخبر الجمهور لأنه يفضل ان تكون هناك قصص في حياته بعيدة عن الإعلام رغم احترامه للنجوم الذين أعلنوا اصابتهم، وأضاف إنه عانى في الأيام الاولى من إصابته ولكنه تحسن بعد ذلك وتعافى منه.

ونفس الحال مع أمينة خليل والتي أعلنت إصابتها بفيروس كورونا خلال لقاء لها مع برنامج "ذا انسايدر"، وقالت إنها لم تكن تجربة لطيفة بالنسبة لها ولكنها انتهت، وصدمت أمينة خليل الجمهور بسبب كشفها القصة في مهرجان الجونة، رغم انها حريصة على مشاركة الجمهور لمعظم لحظاتها وأنشطتها على مواقع التواصل.

كورونا يصيب النجوم مجدداً ومحمود الليثي يكشف آخر التطورات

ومن بين الفنانين الذين أصيبوا بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة، الممثل الكوميدي محمود الليثي، والذي كشف عن إصابته مع والدته وزوجته بالفيروس، قبل ان يكشف في فيديو نشره منذ أيام عن تجاوزهم لمرحلة الخطر، ووجه الشكر للجمهور لدعواتهم له، وكذلك قدم عدة نصائح للجمهور عن التجربة، مشيراً إلى أن حالة والدته وزوجته كانت صعبة للغاية في فترة إصابتهم بالفيروس، وكذلك الممثلة الشابة أسماء جلال والتي كشفت أيضاً مؤخراً عن تعافيها من فيروس كورونا بعد إخفائها خبر إصابتها بالفيروس.

مي عز الدين تقلق الجمهور حول إصابتها بفيروس كورونا

وتصدرت الفنانة مي عز الدين مواقع التواصل بعد تداول شائعات وأخبار حول إخفائها خبر إصابتها بفيروس كورونا أيضاً، وذلك بسبب عملها مع الفنان نيقولا معوض في مسلسلها "خيط حرير"، وتردد إن هناك عدة إصابات بفريق المسلسل وتوقف التصوير لفترة بسببها، ولكن مي عز الدين لم تعلق على الأمر ولم تكشف حقيقة الأخبار المقلقة المتداولة عنها.