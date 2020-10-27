عاصي الحلاني لـ دوت الخليج: مشاركتي لسنوات بمهرجان الموسيقي العربية تدعو للفخر والسعادة

عبّر عاصي الحلاني، عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في الدورة ٢٩ من مهرجان الموسيقى العربية، الذي ينطلق في الفترة من ١ نوفمبر حتي ١٠ من نفس الشهر.

وقال في تصريحات لـ"دوت الخليج: "مشاركتي لسنوات علي التوالي بمهرجان الموسيقي العربية بدار الأوبرا المصرية أمر يدعو للفخر والسعادة، ورغم ظروف كورونا حرصت على التواجد بمهرجان عريق ومتميز ولأنه يقام على مسرح دار الاوبرا المصرية، واحب ان اتوجه بالشكر للقائمين على المهرجان.

وتشارك 5 دول عربية في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، و هى مصر ، لبنان ، الاردن ، العراق ، تونس.

وتضم الفعاليات 28 حفلا غنائيا وموسيقيا تحتضنها 6 من مسارح الاوبرا هى النافورة ( 10 حفلات ) - معهد الموسيقى العربية ( 3 حفلات ) - الجمهورية ( 4 حفلات ) بالقاهرة ، الى جانب اوبرا الاسكندرية ( 7 حفلات ) واوبرا دمنهور( 4 حفلات ) ، كما تقام فعاليات المؤتمر العلمى المصاحب على المسرح الصغير.