أحمد داود وعلا رشدي يتألقان في مهرجان الجونة السينمائي.. صور

نشر الفنان أحمد داود صورا جديدة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، ظهر خلالها من مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الرابعة، وهو يرتدي بدلة باللون الكحلى، رفقة زوجته الفنانة علا رشدي.

وكتب أحمد داود معلقا على الصور:" اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي".

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وخاض أحمد داود، السباق الرمضاني الأخير 2020، بمسلسل "لعبة النسيان" لـ دينا الشربيني، بجانب كل من إنجي المقدم، ورجاء الجداوي ونخبة من النجوم، تأليف تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق.

وتزوج أحمد داود من الفنانة علا بعد قصة حب قوية جمعت بينهما خلال تعاونهما في العرض المسرحي "عنبر رقم واحد"، وكانت تحظى بشهرة أكبر منه وقتها، وكان يخشى أن ترفض الارتباط به إلا أنها فاجأته برغبتها في الزواج منه وتزوجا عام 2010.