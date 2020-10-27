بالصور.. مصطفى قمر وهشام عباس يتألقان في حفل TikTok بـ الجونة

على هامش الاحتفالات بمهرجان الجونه السينمائي؛ أقيم حفل ضخم، أقامته "Tiktok" ، داخل أحد أشهر الأماكن في الجونة ، وحضره العديد من نجوم المجتمع والمشاهير. أقامتهأشهرالأماكنالجونة وأحيا الحفل كل من المطرب مصطفي قمر والمطرب هشام عباس وذلك لأن الحفل تحت مسمي "نجم النجوم" لأنه يأخذ الشكل التسعيناتي، وقام بتنظيمه the ministry of happiness محمد علام و وليد توفيق ونفذ ديكوراته add eleven هشام مظهر . وغنَّى "قمر" و "عباس" العديد من اشهر اغانيهما وسط اجواء من الفرح والرقص بين الحضور. وحضر الحفل عدد كبير من نجوم المجتمع والمشاهير وكان في استقبالهم نهله مجدي مديره ال "تيك توك" بالشرق الاوسط وكان علي راسهم رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس والمهندس سميح ساويرس ومن نجوم الفن آسر ياسين و يسرا واحمد حاتم و احمد داوود وزوجته علا رشدي و الملحن ايهاب عبد الواحد و السيناريست تامر حبيب و غيرهم العديد وسط أجواء من التفاعل واستمر حتي الساعات الاولي من صباح اليوم التالي.

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