أحمد زاهر يشارك جمهوره بأحدث ظهور.. ومتابعون: أنت بتكبر ولا بتصغر

نشر الفنان أ حمد زاهر صورة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وكانت احتفالا بظهوره على غلاف إحدى المجلات المشهورة.

وكتب أحمد زاهر معلقا على الصورة:" متاحة الآن فى الأسواق.. كوفر أحمد زاهر".

وتفاعل الجمهور على الصوره و كانت تعليقاتهم ما بين "افتكرتك ممثل تركي.. الله على جمالك فى الصورة.. انت بتكبر ولا بتصغر؟".

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قال زاهر: انه يواصل تصوير حلقات مسلسل «لؤلؤ» مع: الفنانة مي عمر، والمخرج الشاب محمد عبد السلام فيعد المسلسل اول اخراج له بشكل منفرد ويتكون من 40 حلقة وسيتم اذاعته بمجرد الانتهاء من تصويره.

وتكتم زاهر عن تفاصيل شخصيته في المسلسل وقال ضاحكا: انا اجسد شخصية «طارق نصار» وهو رجل اعمال يمتلك سيارة فارهة صناعة ألمانية سوداء اللون وعلاقته بـ «لؤلؤ» الله اعلم بها.

واشار زاهر إلى أن ابنته «ملك» ستعود للتمثيل من جديد من خلال مسلسل «لؤلؤ» في دور جديد سيكون مفاجأة، وذلك عقب غيابها سبع سنوات منذ مشاركتها في مسلسل «القاصرات».

وينتظر الفنان احمد زاهر رؤية اول تجربة تمثيل له في فيلم عربي ثلاثي الابعاد بعد اشتراكه كضيف شرف خلال احداث فيلم «يوم 13» والذي من المتوقع عرضه في 2021.

الجدير بالذكر ان الفنان احمد زاهر قد تم تكريمه مؤخرا بجائزة افضل ممثل عن شخصيته في مسلسل «البرنس» ضمن فاعليات مهرجان همسة للفنون برئاسة الكاتب فتحي الحصري ومن تنظيم وكالة EAMA.