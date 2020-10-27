أغنية فجأة افترقنا لـ تامر حسني تقترب من المليون السادس

تقترب اغنية "فجأة افترقنا"، للفنان تامر حسنى الى 6 ملايين مشاهدة تقريبا وذلك بعد مرور 4 أيام من طرحها على "يوتيوب". واستطاعت الأغنية أن تتصدر قائمة الموضوعات الرائجة لتصل إلى المركز الثامن عبر الموقع. أغنية "فجأة افترقنا"، من كلمات محمد عاطف وألحان تامر علي وتوزيع وميكساچ يحيى يوسف. وتُعد الأغنية هي ثالث أغنيات ألبوم تامر حسني الجديد "خليك فولاذي"، إذ طرح من قبل "اختراع" و"مبطلناش إحساس". ويشهد ألبوم "خليك فولاذي" عودة التعاون بين تامر حسني وروتانا، ويضم الألبوم 12 أغنية، منها: "جاور السعيد"، "خليك فولاذي"، "بحبك"، "قد الفراق"، "نفس النهاية"، "كرهتني في الحب"، "دور على الحقيقة"، "دلوقتي أرتاح"، "أغيب عنك"، و"فجأة"، و"اختراع"، و"تعرف فلان".

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