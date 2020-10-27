العناني يتابع آخر الأعمال واللمسات النهائية بمتحف كفر الشيخ

تفقد صباح أمس، الأثنين، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، متحف كفر الشيخ لمتابعة آخر الأعمال واللمسات النهائية به تمهيدا لافتتاحه الوشيك.

رافقة خلال الزيارة الدكتور علي أحمد مدير عام المكتب الفني لوزير السياحة والآثار، والاستاذة ايمان زيدان مساعد وزير السياحة والآثار لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف والمشرف على صندوق إنقاذ آثار النوبة، والعميد مهندس هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الهندسية والمشرف على القاهرة التاريخية.

وقد شملت الجولة تفقد المدخل الرئيسي للمتحف ومنطقة العرض الخارجي، ووضع محتوى اللافتات الإرشادية والضوابط الاحترازية بإلاضافة إلى تفقد قاعات العرض المتحفي.

الموضوع الرئيسي لسيناريو العرض المتحفي يدور حول أسطورة إيزيس وأوزوريس والصراع بين حورس وست، كما يلقي الضوء على مجموعة من الموضوعات منها تاريخ مدينة بوتو القديمة أحد العواصم المصرية القديمة.

من ناحيته أشار الدكتور محمود مبروك، مستشار الوزير للعرض المتحفي، إلى ان سيناريو العرض يبرز ايضا بعض الموضوعات مثل: تاريخ العلوم خلال العصور التاريخية المختلفة كالطب والبيطرة والصيدلة لربط المتحف بجامعة كفرالشيخ؛ إلى جانب تسليط الضوء على مسار رحلة العائلة المقدسة، إذ تعد مدينة سخا بمدينة كفرالشيخ أحد المسارات التي عبرت منها العائلة المقدسة إلى الجهة الغربية؛ بالإضافة إلى بعض الموضوعات ذات الصلة بمدينة فوه ذات التراث الإسلامي الثري، حيث يضم كافة التراث الثقافي لكفر الشيخ باعتبارها ثالث مدينة تراثية بعد القاهرة ورشيد.

وأوضح العميد مهندس هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الهندسية والمشرف على القاهرة التاريخية، أنه تم تفقد نظم الإضاءة والإنذار ضد الحريق، والمراقبة بالكاميرات، بالإضافة إلى أعمال تنسيق الموقع من الداخل والخارج ومنطقة الخدمات واللوحات التعريفية والإرشادية والخرائط التوضيحية للموقع ومسار الزيارة بالمتحف.

وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، أن من أهم القطع التي ستعرض هي تمثال من العصر اليوناني الروماني يصور طفل في بحيرة، وتمثال للملك رمسيس الثاني مع الالهة سخمت، وتمثال لآحد الكهنة يرجع لعصر الأسرة ٢٦، من منطقة تل الفراعين. وأضاف أنه تم وضع مسار للزيارة خاص بذوي الإحتياجات الخاصة وبطاقات الشرح بطريقة برايل.