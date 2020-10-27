برومو الجو جميل لعمرو دياب يتصدر تريند يوتيوب بأكثر من نصف مليون...

تصدر النجم عمرو دياب موقع الفيديوهات "يوتيوب" بالبرومو الكامل لأحدث أغنياته "الجو جميل" الذي طرحه مؤخرا، حيث حققت أكثر من نصف مليون مشاهدة.
وكان الهضبة طرح أمس، الاثنين، المقدمة التشويقية لجزء من موسيقى الأغنية وسط تفاعل رودا السوشيال ميديا معها، وذلك قبل طرح البرومو الكامل الذي يضم جزءا من الأغنية.
أغنية "الجو جميل" من كلمات محمد القياتي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد عادل، وميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.
وكان عمرو دياب طرح منذ أيام دويتو "أهي أهي" مع المطربة اليونانية إيريني بابادوبلو.
والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي.
وتم تسجيل الأغنية بين مصر واليونان وإسبانيا، بمشاركة عازفين أجانب.
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