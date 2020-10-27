ديسمبر المقبل.. عرض فيلم كيرة والجن

يواصل فريق عمل فيلم "كيرة والجن" التصوير الذى من المقرر ان ينتهى فى ديسمبر المقبل ليكون الفيلم جاهزا للعرض فى العام المقبل.
انتهى المخرج مروان حامد من تصوير ما يقرب من 70 % من العمل الذى يشهد عودة الاعمال ذات الميزانيات الضخمة.
فيلم كيرة والجن يشارك فى بطولته بجانب كريم وأحمد عز كل من هند صبرى وروبى وأمينة خليل وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.
والفيلم مأخوذ عن رواية للكاتب أحمد مراد بعنوان "1919" والذى تدور أحداثه فى إطار مليئ بالتشويق والإثارة حيث يلقى الضوء على واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى.
يُذكر أن كريم عبد العزيز ينتظر عرض فيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" والذى يشارك فى بطولته ماجد الكدوانى وتأليف ايمن وتار واخراج خالد الحلفاوى.
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