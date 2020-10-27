شارك المخرج مجدى الهوارى، جمهوره صورة جديدة له، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهر مجدي الهواري، من أحد ملاعب التنس، وكتب معلقا على الصورة: "هيرجعونا لايام الشقاوة تاني ولا إيه؟". وجاءت التعليقات علي الصورة كالتالي: - ايووة بقي -احلي ايام -التنس ده تحفة اصلا وأعلن المخرج مجدى الهوارى عن عرض مسرحية "حزلقوم" لنجم الكوميديا أحمد مكي أول الشهر القادم . مسرحية " حزلقوم" تأليف حسن المهدي ومحمد جلال ويشارك مكي بطولتها نجما الكوميديا بيومي فؤاد ومحمد سلام وعدد من نجوم الكوميديا وإخراج كريم سامي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجدي الهواري يعود لأيام الشقاوة على طريقته الخاصة.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.