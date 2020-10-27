" توم وجيرى" ضمن عروض مواسم نجوم المسرح الجامعي بالهناجر

عرض على مسرح مركز الهناجر للفنون، أمس العرض المسرحى «توم وجيرى» ضمن العروض العشر المشاركة بالدورة الرابعة لمواسم نجوم المسرح الجامعي، برئاسة المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى.

عرض "توم وجيرى" لجامعة القاهرة، مأخوذ عن نص قصة حديقة الحيوان لادوارد البى، تمثيل "أحمد حمدى فى دور توم، مصطفى مهدى ديشا فى دور جيرى، دراماتورج إسماعيل إبراهيم، ملابس هناء النجدى، إضاءة كاجو، إعداد موسيقى عمر جب، استعراضات هانى فاروق، مخرج منفذ آلاء الباهى، مخرج مساعد، محمد جبريل، إخراج شريف رجب.

وضمت لجنة المشاهدة النقاد" باسم صادق، مي سليم، هند سلامة"، وتتكون لجنة التحكيم برئاسة الفنان محمد دسوقي، بعضوية الفنان إيهاب فهمي، د. سمير شاهين، المخرج اسلام إمام، د. مروة عودة" .