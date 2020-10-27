مع آسر ياسين.. بسمة تستعيد ذكريات أفلامها من الجونة

وقالت بسمة إنه إيمانا منها بدور نجوم ونجمات السينما بالوقوف بجانب الشباب ودعمهم، شاركت بالتمثيل في مشروع فيلم "بره الصندوق"، تأليف وإخراج أحمد الباسوسي.

وأبدت منذ الوهلة الأولى إعجابها الشديد بفكرة وسيناريو الفيلم، كما جاءت مشاركتها بالفيلم من إيمانها بدعم الشباب والوقوف بجانبهم لتحقيق أحلامهم.

وقدمت "بسمة" دعوة لكل نجمات ونجوم الفن من جيلها لدعم هؤلاء الشباب.

يذكر أن الفنانة "بسمة" بدأت مشوارها الفني بالعمل كمذيعة بعد التخرج في قناة النيل للمنوعات في الفترة من 1998 إلى 2000، ثم اختارها المخرج شريف عرفة بعد أن شاهد أدائها في فيلم "المدينة"، ووجدت اتصالا من مكتب شريف عرفة، وبعد أسبوعين من لقائها به حصلت على دور في فيلم "الناظر" مع الفنان الراحل علاء ولي الدين.

عملت بعدها بسمة في فيلم "النعامة والطاووس"، وعادت إلى العمل كمذيعة مرة أخرى في قناة دريم في الفترة من 2001 وحتى 2002، ثم شاركت في بطولة مسلسل "رمال" على قناة MBC.

وبعدها اتجهت بسمة بشكل كامل للتمثيل بعد أن اعتزلت تقديم البرامج، ومن أبرز الأفلام التي قدمتها: "من نظرة عين، ليلة سقوط بغداد، مرجان أحمد مرجان، زي النهارده".