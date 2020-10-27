لقاء الخميسي تتألق في صورة جديدة من مهرجان الجونة

تفاعلت الفنانة لقاء الخميسى مع جمهورها بصورة جديدة لها نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت لقاء الخميسي، بقميص باللون الأبيض ومطبوع عليه طيور باللون الأزرق، بأكمام طويلة، واختارت عليه جيب طويل ومنفوش باللون الأبيض والأزرق، وهو ما أبرز من رقتها ورشاقتها، مع اختيار حقيبة باللون الأسود.

واختارت الخميسي رفع شعرها إلى الأعلى بتسريحة الكعكة التي تضيف لمسة ساحرة تتناسب مع إطلالتها.

مهرجان الجونة يستمر حتى 31 من شهر اكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي.

الجونة هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.