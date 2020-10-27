أيتن عامر تشوق جمهورها لعمل جديد.. فيديو

شوقت الفنانة أيتن عامر جمهورها لعمل جديد وذلك من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام .

وذكرت أيتن عامر أنها تقوم بشخصية جديدة ومختلفة أخذت منها وقت كبير للتحضير لها وكتبت معلقة على الفيديو :"تفتكروا ايه المفاجأة اللى بحضرلهالكوا؟!"

وكان احدث أعمال أيتن عامر بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.

مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل، وإنتاج تامر مرسي، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير.

وظهرت الفنانة أيتن عامر بمهرجان الجونة بدورته الرابعة عام ٢٠٢٠.

وتألقت الفنانة أيتن عامر بإطلالة جريئة وأنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية بدلة باللون الاسود اللامع مع الدهبى وتوب باللون الاسود مكشوف الصدر وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.