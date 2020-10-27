في عيد ميلاد عايدة عبد العزيز.. تعرف على عمرها الحقيقي

وعلى الرغم من النجاحات الفنية التي حققتها خلال مشوارها الفني إلا أنها واجهت العديد من الأزمات، لعل أبرزها تصريحاتها فى أحد البرامج أنها تعانى من الوحدة حاليًا خاصة وأنها تعيش بمفردها بعد هجرة أولادها إلى ألمانيا وأمريكا، مؤكدة أنها تضع كراسى خلف باب شقتها، كما أكدت أنها نادمة على أنها قامت بتعليم أولادها فى الخارج لأنهم ارتبطوا بأعمالهم هناك.
ليست هذه الأزمة الوحيدة التى واجهت الفنانة عايدة عبد العزيز، حيث عاشت حالة من الحزن الشديد بعد وفاة زوجها، وكانت ترفض عدة أعمال حتى أقنعها يحيى الفخرانى بالمشاركة فى مسلسل دهشة.
ومن أشهر أعمالها المسرحية، "دائرة الطباشير"، "ملك يبحث عن وظيفة"، "النجاة"، "المهاجر"، "لعبة السلطان"، "السيرك الدولي"، "شيء في صدري"، "الأرض، شجرة الظلم"، "دونجووان"، "ثمن الحرية"، وحصلت على العديد من الجوائز والتكريمات، من بينها تكريم مهرجان المسرح التجريبي عام 1996.
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