ويأتي من أبرز هؤلاء الفنانة عائشة بن أحمد التي تحدثت عن كواليس فيلمها الجديد "توأم روحي" بطولة حسن الرداد وأمينة خليل، وكذلك تطرقت لموقف صعب تعرضت له في سويسرا، ومنهم أيضا الفنانة رنا رئيس التي قالت إنها شعرت برهبة عند الوقوف أمام غادة عبدالرازق مما أدى إلى توترها. أما الفنانة رانيا منصور فتحدثت عن كواليس مسلسل "اسود فاتح" الذي تشارك النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بطولته.
ومنهم أيضا الفنانة أروى جودة التي كشفت كواليس وأسرار مشاركتها في مسلسل "نمرة اتنين". وكذلك الفنانة التونسية سارة حناشي التي تصدرت التريند بجرأتها اللافتة، وتحدثت عن كواليس المهرجان وأعمالها الفنية الجديدة.
الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.
كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نجوم الجونة السينمائي يتحدثون لـ دوت الخليج عن كواليس المهرجان وجديدهم الفني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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