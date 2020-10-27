بنشر صور جديدة.. نسرين طافش تتألق باللون الأحمر في مهرجان الجونة

نشرت الفنانة نسرين طافش مجموعة صور جديدة لها من مهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وكتبت طافش معلقة من خلال صورها: "اضحك مَش بس عشان الصورة تطلع حلوة ..إضحك عشان الدنيا تضحكلك".

وظهرت نسرين طافش بفستان باللون الأحمر من التل من القطعة السفلية، وبقطعة لامعة وأكمام طويلة من الأعلى، مع اختيار حقيبة لامعة باللون الفضي، وهو ما أبرز من اناقتها وانوثتها بشكل كبير.

وتركت نسرين طافش شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز من رقة إطلالتها، وتناسب معها.

مهرجان الجونة يستمر حتى 31 من شهر أكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي.

الجونة هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.