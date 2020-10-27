مختارات من أشهر أغانى أفلام هوليود والأوبرات العالمية بمعهد الموسيقى العربية

تقدم فرقة أوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفنى الدكتورة ايمان مصطفى حفلًا فى الثامنه مساء الجمعه 30 أكتوبر على مسرح معهد الموسيقى العربيه بمصاحبة عازفة البيانو مايا جيفينريا ومن اخراج رانيا جمال .

يتضمن البرنامج مختارات غنائية من اشهر افلام هوليود والاوبرات العالمية منها الاب الروحي ، رجل العرض العظيم ، البؤساء ، چيمس بوند ، شبح الاوبرا وغيرها .. اداء ايمان مصطفي، وليد كريم، داليا فاروق، جاكلين رفيق، عماد عادل، انجي محسن، جيهان فايد، هشام الجندي، الهامي امين، عزت غانم، ليلي ابراهيم، نورستا المرغني، تامر توفيق، ابراهيم ناجي، اسامة علي، أسامة جمال، برهان الدين فاروق، سلمي الجبالي، كريستين عياد .

يذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاءها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالى باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.