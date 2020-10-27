ماذا يجعل الصندوق الأسود الفيلم الأكثر ترقبًا؟

مع اقتراب موعد طرحه في دور العرض السينمائية، نسلط الضوء على العوامل التي تجعل فيلم الإثارة والتشويق الصندوق الأسود الأكثر ترقبًا، وهو من بطولة منى زكي ومحمد فراج ومصطفى خاطر ومن المقرر عرضه في السينمات ابتداءً من 28 أكتوبر الحالي.

ونسرد أهم عوامل الجذب في فيلم الصندوق الأسود في النقاط التالية:

عودة منى زكي للسينما بعد غياب أربع سنوات

يشهد فيلم الإثارة الصندوق الأسود عودة منى زكي للسينما بعد غياب دام أربع سنوات، إذ يُعد فيلم من 30 سنة آخر أعمالها والذي شاركت في بطولته مع كل من أحمد السقا، شريف منير، نور، ميرفت أمين وجميلة عوض، من إخراج عمرو عرفة.

طاقم العمل

لأول مرة يجتمع الثلاثي منى زكي ومحمد فرّاج ومصطفى خاطر في بطولة واحدة من خلال أحداث مثيرة تحمل الكثير من التشويق، حيث تجد منى زكي نفسها بمفردها في مواجهة عصابة إجرامية يشكلها الثنائي فرّاج وخاطر. فماذا ستسفر عنه هذه التوليفة الجديدة؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث الفيلم.

محمد فراج مجرم مع سبق الإصرار

على الرغم من أنها ليست المرة الأولى لـ فرّاج لتقديم دور المجرم أو الشرير، إلا أنه في الصندوق الأسود يبدو كمجرم عتيد لا يثنيه شيء عن أفعاله الإجرامية والتي تركت خبرته فيها علاماتها المخيفة على وجهه المشوه.

مصطفى خاطر خارج الإطار الكوميدي

يشارك خاطر في الفيلم بدور جديد خارج الإطار الكوميدي الذي اعتدنا على مشاهدته من خلاله، حيث يقوم بدور أحد أفراد عصابة إجرامية للسطو على منزل بهدف السرقة. وهو ما يختلف عن أدواره الكوميدية التي اشتهر بها مثل مسلسل نيللي وشريهان وهربانة منها، وفيلم حسن وبقلظ، وأوشن 14، وسلسلة المسرحيات الشهيرة مسرح مصر.

إثارة تقطع الأنفاس

تدور أحداث فيلم الصندوق الأسود في إطار من الإثارة التي تقطع الأنفاس، حول ياسمين التي تؤديها منى زكي والتي يكسر سكون أحد الليالي الهادئة في حياتها اقتحام غريبين منزلها في مهمة مصيرية لسرقة شيءٍ مهم، لتجد نفسها متورطة في مطاردة عنيفة مع هذين الغريبين، وما يزيد من جرعة الإثارة كون ياسمين حاملًا وهو ما يعرض حياتها هي وجنينها للخطر.

الصندوق الأسود قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة وأسماء جلال.

والفيلم من إنتاج أفلام مصر العالمية، سينرجي ونيو سينشري وتتولي تسويقه شركة MAD Solutions