أروى جودة تكشف لـ دوت الخليج أصعب ما مرت به في الحجر المنزلي بسبب كورونا

كشفت الفنانة أروى جودة عن أصعب ما واجهها في فترة كورونا والحجر المنزلي.

وأوضحت أروى جودة، في تصريحات لـ"دوت الخليج"، أن وزنها زاد ٣٠ كيلو، فقدت منهم حاليا عشرين، وقالت: "زعلت من نفسي علشان مهتمتش بيها".

وأضافت أنها كانت تريد شيئا يحمسها مثل العمل، لافتة إلى أنها حاليا تعمل على فكرة أن تحب نفسها وتهتم بها.

كانت الفنانة أروى جودة عبرت عن سعادتها بإقامة الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، قائلة في تصريحات لـ"دوت الخليج"، إنه "يحسب لعائلة ساويرس ووزارة الصحة أنهم تجرأوا وساروا على نهج مهرجان فينيسيا وأحيّيهم على هذا، وأقاموا الدورة الرابعة من المهرجان رغم الصعوبات ليكونوا ثالث مهرجان يتحمس لإقامة دورته الجديدة".

وأكدت أن السينما مهمّة في حياتنا، ومن خلالها نستطيع أن نوصل رسائل عديدة للعالم في ظل الأزمات مثل التي نمر بها حاليًا، مشيرة إلى أنه لولا العمل لم نكن لنمر من أزمة كورونا بسلام.