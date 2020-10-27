تفاصيل الحلقة الثامنة من الجزء الثاني من مسلسل ابنة السفير

شهدت احداث الحلقة الثامنة من مسلسل ابنة السفير احداثا مشتعلة منها تهديد سلطان " انجين اكيورك" لـ أمين بأنه سيقوم بألقائه من فوق الجبل انتقاما لحبيبته نارين " نسليهان اتاغول".

ثم يسمح سلطان لـ نارين وابنته بالسفر الى سويسرا كي يستقران بعدما تنازل عن حضانة طفلته.

وتتعرف غالية بأن ميادة هي من وضعت المنوم في عصير الليمون الذي تسبب في وعكة صحية لـ ملك, ويتفاجيء فايز بهذا الشيء لانه تعاون مع مياده ضد صديقه السابق سلطان.

قصة مسلسل ابنة السفير

مسلسل ابنة السفير يحكي قصة قيام شاب فلاح بسيط يدعى "سلطان" بطرد زوجته "نارين" والتخلي عنها يوم زفافهما بسبب اكتشافه انها ليست عذراء، ويتهمها بالخيانة في حين اعترفت له بأنها تعرضت للاغتصاب من أحد المقربين لها ولكن لا يصدقها ومن هنا تنقلب الأحداث.

مواعيد عرض مسلسل ابنة السفير:

يعرض مسلسل ابنة السفير مدبلجا باللغة العربية مساء كل يوم اثنين في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة عبر تطبيق شاهد VIP.