2 نوفمبر.. المحكمة البريطانية تحدد موعد النطق بالحكم في قضية جوني ديب وآمبر هيرد

أفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن المحكمة البريطانية حددت موعد النطق بالحكم في قضية التشهير التي أقامها النجم العالمي جوني ديب ضد صحيفة ذا صن البريطانية، يوم الاثنين المقبل الذي يصادف الثاني من شهر نوفمبر.

ورفع جوني ديب دعوى قضائية ضد صحيفة "ذا صن" البريطانية ورئيس تحريرها بعدما وصفوه بالزوج الخافق في مقال رأي، وأنه تعدى بالضرب على زوجته الممثلة الأمريكية آمبر هيرد بسبب إدمانه المخدرات.

وشهدت الصراعات القضائية بين النجم العالمي جوني ديب وزوجته السابقة الممثلة الأمريكية آمبر هيرد، تطورات جديدة وصلت إلى حد اتهامها بالخيانة الزوجية.

وبدأ النجم العالمي ايضا جوني ديب استعادة عافيته من جديد على المستوى الفني والانساني ولذلك طلب بتأجيل قضية التشهير ضد زوجته السابقة الممثلة الامريكية آمبر هيرد.

ويعود سبب التأجيل بسبب حاجة جوني ديب الى وقت للتفرغ للتوضير فيلمه الجديد Fantastic Beasts and Where to Find Them 3 .

خلال جلسات القضية ، كشف جوني ديب أنه خسر نصف مليار دولار على مدار السنوات الماضية بسبب سوء إدارة أعماله التي كبدته خسارة وصلت لـ 510 مليون دولار أمريكي، حيث قام بدفع 5 ملايين غرامة بسبب تجاهلهم دفع الضرائب لمدة 13 عامًا.

وقال جوني ديب إن مديري أعماله حصلا على 19 مليون دولار بالخطأ كعمولة لهما، مصرحًا: "تعرضت للخيانة".

من جانبهما، أشار مدير أعمال النجم العالمي إلى أنه كان يهدر امواله بشكل مبالغ فيه بشرائه منازل تقدر بـ 60 مليون دولار أمريكي وجزيرة خاصة وتخصيص مبلغ 25 ألف دولار امريكي شهريا لشراء الخمور.