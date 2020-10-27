مع بداية عرض حلقاته الأولى .. جميلة عوض تجسد مشاعر مريضة البهاق باحترافية في لازم أعيش

يؤدي مرض البهاق إلى فقدان لون الجلد في شكل بقع تظهر في أماكن مختلفة من الجسم، ما يؤثر على حالة المريض النفسية لما قد يواجهه من رفض وتنمر من الآخرين، وهي الحالة التي جعلت نور، التي تجسدها جميلة عوض، تخفي عن خطيبها سر مرضها بطمس آثار هذا المرض باستخدامها الكثير من مساحيق التجميل، خشية أن يتخلى عنها.
هل ستأتيها الجرأة لمواجهة خطيبها يومًا ما، وماذا ستكون ردة فعله عندما تعترف له بسرها؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث المسلسل.
لازم أعيش من تأليف نجلاء الحديني وإخراج مريم الأحمدي، وبطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور وسلمى أبو ضيف، وهي حكاية من عشر حلقات يختتم بها مسلسل إلا أنا قصصه المقتبسة من أحداث واقعية، يتم من خلالها تناول العديد من القضايا التي تهم المجتمع المصري، منها نظرة المجتمع الشرقي للمرأة وكفاحها المستمر لتحقيق ذاتها وتمكينها في سوق العمل، والوصول إلى علاقة سوية مع الرجل.
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