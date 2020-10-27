فن ومشاهير

مع بداية عرض حلقاته الأولى .. جميلة عوض تجسد مشاعر مريضة البهاق باحترافية في لازم أعيش

0 نشر
0 تبليغ

استطاعت النجمة الشابة جميلة عوض أن تلفت إليها الأنظار بتمكنها بكل احترافية من تجسيد مشاعر مريضة البهاق وما تعانيه من ألم وخوف وتوتر في مواجهتها للمجتمع من حولها، ما خلق ردود أفعال قوية مع عرض أولى حلقات مسلسل لازم أعيش، وهو الحكاية السادسة والختامية لحكايات مسلسل إلا أنا، والذي يعرض حاليًا على قناة DMC من السبت إلى الأربعاء، بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch It، ومن إنتاج شركتي سينرجي وأروما.

يؤدي مرض البهاق إلى فقدان لون الجلد في شكل بقع تظهر في أماكن مختلفة من الجسم، ما يؤثر على حالة المريض النفسية لما قد يواجهه من رفض وتنمر من الآخرين، وهي الحالة التي جعلت نور، التي تجسدها جميلة عوض، تخفي عن خطيبها سر مرضها بطمس آثار هذا المرض باستخدامها الكثير من مساحيق التجميل، خشية أن يتخلى عنها.

هل ستأتيها الجرأة لمواجهة خطيبها يومًا ما، وماذا ستكون ردة فعله عندما تعترف له بسرها؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث المسلسل.

لازم أعيش من تأليف نجلاء الحديني وإخراج مريم الأحمدي، وبطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور وسلمى أبو ضيف، وهي حكاية من عشر حلقات يختتم بها مسلسل إلا أنا قصصه المقتبسة من أحداث واقعية، يتم من خلالها تناول العديد من القضايا التي تهم المجتمع المصري، منها نظرة المجتمع الشرقي للمرأة وكفاحها المستمر لتحقيق ذاتها وتمكينها في سوق العمل، والوصول إلى علاقة سوية مع الرجل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مع بداية عرض حلقاته الأولى .. جميلة عوض تجسد مشاعر مريضة البهاق باحترافية في لازم أعيش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا