خاص: تفاصيل الموسم الثاني من مسلسل "اللعبة" لهشام ماجد وشيكو

"اللعبة" من الأعمال الدرامية التي حققت نجاحا عند عرضها لأول مرة في شهر يناير الماضي، ثم جاء العرض الثاني للعمل في شهر رمضان ليضيف إلى نجاحه، مما شجع صناع المسلسل لتقديم موسم ثاني منه، وقد انضم كذلك مجموعة جديدة من النجوم للموسم الجديد.

بداية تصوير الموسم الثاني من مسلسل "اللعبة"

حسام داغر أحد النجوم الجدد المنضمين إلى الموسم الثاني لمسلسل "اللعبة" أكد في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" على بداية تصوير المسلسل بالفعل خلال الأيام الماضية، وقد أظهرت بعض الصور احتفال صناع العمل ببداية التصوير، وظهر في الصور كل من الفنان شيكو والمخرج معتز التوني وقال الفنان حسام داغر في تصريحاته: "بدأنا بالفعل تصوير الموسم الثاني من مسلسل (اللعبة-ليفيل الوحش) وأقدم شخصية رجب ابن شناكل وهي مختلفة وليس لها علاقة بالشخصية الشهيرة في فيلم (مستر كاراتيه) وأتمنى أن يحقق العمل النجاح المنشود".

تفاصيل الموسم الثاني من مسلسل "اللعبة" لشيكو وهشام ماجد

حسام داغر تحدث عن الموسم الثاني من مسلسل "اللعبة- ليفيل الوحش" الذي لم يتم الكشف حتى الآن عن موعد عرضه وهل هو من الأعمال التي سوف تشارك في شهر رمضان 2021، أم سوف يعرض خلال الفترة القادمة فقال حسام داغر: "ليس لدي معلومة عن موعد عرض المسلسل وهل سيتم عرضه على منصة (شاهد) أم لا لكن المسلسل ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية التي تصل عدد حلقاتها إلى 30 حلقة، مثل الموسم الأول من المسلسل الذي عرض خلال الشهور الماضية وحقق نجاحا كبيرا"، ويشارك في بطولة الموسم الثاني من مسلسل "اللعبة-ليفيل الوحش"، كل من الفنان هشام ماجد، وشيكو، وسامي مغاوري، ومحمد ثروت، وأحمد فتحى، ومى كساب، ميرنا جميل، وعارفة عبد الرسول، وأشرف على كتابة السيناريو فادي أبو السعودي، وإخراج معتز التوني.

آخر الأعمال الفنية للفنان حسام داغر

"صباحية مباركة" من الأعمال المسرحية التي يقدمها الفنان حسام داغر خلال الفترة الحالية، ويتعاون فيها مع مجموعة من نجوم "مسرح مصر" حيث يشارك في بطولتها كل من محمد أسامة (أوس أوس)، وعلي ربيع، وسليمان عيد، وأحمد سلطان، وطاهر أبو ليلة (طاهر فاروز)، والعمل من تأليف كل من أحمد عبد الوهاب، وكريم سامي، وإخراج أشرف عبد الباقي، وكان آخر عمل درامي شارك فيه الفنان حسام داغر مسلسل "النهاية" مع الفنان يوسف الشريف والذي عرض في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا، ولا يزال ينتظر حسام داغر العودة لتصوير مسلسل "ملاك" الذي يشارك في بطولته كل من كريم فهمي، وأيتن عامر، وهنادي مهنى، وصبري فواز، وأحمد صيام ، وفراس سعيد.