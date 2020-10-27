فيديو يوميات منة شلبي في "الجونة"..ما بين تقبيل يد يسرا والانفعال على المراسلين

القاهرة- دوت الخليج الثلاثاء,27 تشرين اﻷول (أكتوبر) 2020 - 14:11
منة شلبي النجمة المصرية لفتت الأنظار مؤخرًا بحضورها فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي الذي يقام حاليًا في مدينة الجونة المصرية، بالغردقة، ولاقت تفاعل عدد كبير من متابعيها بسبب إطلالتها وتصريحاتها وبعض المواقف التي تعرضت لها.
منة شلبي تقبل يد يسرا
منة شلبي كانت محل اهتمام الجمهور بسبب بعض تصرفاتها خلال فعاليات المهرجان، لكن عدد من الجمهور وصف تصرفاتها بـ"المتناقضة" واتهموها بالغرور، ففي ثاني أيام مهرجان الجونة، تداول عدد من الحضور مقطع فيديو ظهرت فيه منة خلال مقابلتها للنجمة المصرية يسرا، حيث حاولت الأولى تقبيل يد يسرا للتعبير عن احترامها وشدة حبها لها.
يسرا قابلت تصرف منة شلبي العفوي بمزيد من التواضع وقررت سحب يدها سريعًا قبل أن تستطيع منة تقبيلها، وانتشر الفيديو الذي يوثق الحدث سريعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار إعجاب الجمهور.
منة شلبي تنفعل على المراسلين
إلا أن تصرفات منة شلبي العفوية تسببت أيضًا في بعض الانتقادات لها، حيث انتشر لها بالأمس، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تجري عدة لقاءات مصورة، لكن بسبب الضوضاء حولها انفعلت على بعض المراسلين، فقالت: "انا مش هعرف اتكلم كده خالص" وأضافت عندما طلب منها أحدهم الانتباه له من أجل تصويرها: "لما أعرف اتكلم هبقى اوزع نظرات إن شاء الله".
تصرفات منة شلبي المتناقضة في "الجونة"
طريقة منة شلبي في الفيديو المتداول اعتبرها البعض غير لائقة، ومتناقضة تمامًا مع طريقتها الودودة مع أصدقائها والمقربين منها، واستشهدوا بتصرفها العفوي مع يسرا في المهرجان نفسه.
الجدير بالذكر أن منة شلبي تشارك في بطولة مسلسل "نمرة اتنين" المقرر عرضه عبر منصة شاهد ابتداءً من يوم الخميس المقبل الموافق 29 أكتوبر، وهو العمل الذي يتكون من عدة حكايات مختلفة، ويلعب بطولة كل حكاية عدد من النجوم، وتدور القصة التي تلعب بطولتها منة، حول فتاة في سن الثلاثين تقع في حب شاب أصغر منها ويجسده الفنان أحمد مالك.
كما يشارك عدد من النجوم في بطولة باقي الحكايات، ومنهم نيللي كريم ومنى زكي وعمرو يوسف وآسر ياسين وصبا مبارك وشيرين رضا وماجد الكدواني وأروى جودة وأحمد السعدني وغيرهم.
أعداد مجلة دوت الخليج
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