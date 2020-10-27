الظهور الإعلامي الأول لابنة نجلاء فتحي يثير جدلاً ومي العيدان تُعلق:"الأم أحلى بكتير"

ابنة نجلاء فتحي، ياسمين أبو النجا، ما تزال حديث الجمهور رغم مضي حوالي 3 أيام على حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بصحبة زوجها المخرج خضر محمد خضر، وهو الظهور الأول لها على الأضواء، بينما تتواصل تعليقات الجمهور حول عقد مقارنة جمالية بينها وبين والدتها النجمة الجميلة نجلاء فتحي وطال ذلك الإعلامية مي العيدان التي أدلت برأي مثير للجدل عبر حسابها على انستغرام.

مي العيدان تصف نجلاء فتحي بأنها أجمل من ابنتها

الإعلامية الكويتية ​مي العيدان​ دخلت في موجة المقارنة بين نجلاء فتحي وابنتها التي ظهرت على الأضواء في مهرجان الجونة، فنشرت صورة للأم في فترة شبابها وصورة ابنتها ياسمين في مهرجان الجونة وعلّقت عليها بالقول: "صورة ياسمين بنت الفنانه نجلاء فتحي . . الأم احلى بكتيييييييييييييبببببر".

تعليق مي العيدان أثار الجدل بين العديد من المتابعين الذين اعتبروا بأنه من غير المناسب إجراء هذه المقارنة بين الأم وابنتها، لافتين الى أنه لكل منهما جماله وزمانه، بينما أيدّ آخرون رأي مي العيدان معتبرين بأنه لا ضرر من المقارنة بينهما وبأن مي العيدان تقول الحقيقة بدون تزييف ولم تقصد إي إهانة للإبنة التي تتمتع كذلك بجمال ناعم.

ياسمين أبو النجا دوت الخليج ابنه نجلاء الوحيدة من زوجها الأول سيف أبو النجا الشقيق الأكبر للفنان خالد أبو النجا، ونادراً ما تظهر ياسمين على الأضواء، وتطل ببعض الصور بين فترات متباعدة مع زوجها وطفلتها "زين" على حساب الأخير الرسمي على انستغرام.

رومانسية زوج ابنة نجلاء فتحي تثير الجدل

ابنة نجلاء فتحي وزوجها المخرج خضر محمد خضر لفتا الأنظار في أول اطلالة لهما معاً على الأضواء في مهرجان الجونة حيث ظهرا بشكل رومانسي على السجادة الحمراء حيث التقطت الكاميرات صورة لياسمين وهي تسير حافية القدمين بينما يحمل زوجها خضر حذائها بسبب ألمها من الكعب العالي.

وأثارت هذه اللقطة ايضا انقسام الجمهور بين من اعتبرها بأنها تجسد رومانسية الزوجين، وبين من تصرف زوجها وحمله لحذائها، وتساءلوا لماذا لما ترتدي ياسمين الكعب المريح بدلاً من العالي اذا كانت غير معتادة على ذلك، وأشاروا بأن حركة الزوجين تأتي في اطار لفت الأضواء نحوهما.

اسم نجلاء فتحي الى الواجهة في عزاء محمود ياسين

وخلال الأسبوع الحالي تصدر اسم نجلاء فتحي للواجهة بعد وفاة النجم محمود ياسين وذلك بعدما ترددت الأخبار حول منع زوجة الراحل الفنانة شهيرة للأولى من حضور عزاء زوجها، ما أثار ضجة كبيرة بين محبي النجمة الجميلة نجلاء فتحي والتي شكلت ثنائية رائعة مع الراحل في العديد من أشهر أعمالهما السينمائية.

هذه الضجة رد عليها نجل الراحل المخرج عمرو محمود ياسين نافياً ما تردد وأوضح في تصريحات صحافية بأنه نجلاء فتحي كانت ترغب بتقديم واجب العزاء بوالده إلا أن والدته شهيرة نصحتها بعدم المجيء بكونها تعاني من نقص المناعة.

وكتب عبر حسابه على الفيسبوك :" "إشاعة سخيفة على السوشيال ميديا مفادها إن أنا وأمي وأختي رفضنا إن الفنانة الكبيرة الغالية علينا جميعا نجلاء فتحي تحضر عزاء الوالد رحمة الله عليه.. طبعا أنا مذهول من التأليف والتلفيق والقدرة الرهيبة على الكذب واختلاق القصص الوهمية.. شيء في منتهى السخافة، أولا الفنانة نجلاء فتحي مبتعدة عن الظهور في المناسبات العامة من فترة، ثانيا دوت الخليج مقربة من الأسرة وبينا وبينها صلة نسب.. فا إيه السذاجة والعبط ده؟! والمشكلة إن الناس بتصدق.. الكلام ده غير حقيقي والسيدة نجلاء فتحي قامت بواجب العزاء تليفونيا ولها منا كل التقدير والحب والاحترام".