فيديو أمينة خليل تحسم الجدل حول حضورها مهرجان الجونة رغم إصابتها بـ"كورونا"

أمينة خليل الفنانة المصرية قد فاجئت الجمهور بإعلانها عن إصابتها بفيروس كورونا مؤخرًا على هامش حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، وهو ما أثار القلق حول حالتها الصحية وانتشار بعض الأنباء المغلوطة التي أفادت بأنها لازالت مصابة بالفيروس وبالرغم من ذلك قررت حضور المهرجان.

أمينة خليل ترد على انتقادات حضورها مهرجان الجونة رغم "كورونا"

أمينة خليل قررت الرد على كل الأنباء التي انتشرت حول أنها مازالت مصابة بالفيروس، والانتقادات التي طالتها مع حضورها لمهرجان الجونة، حيث نشرت عبر خاية القصص القصيرة على انستجرام، مقطع فيديو أوضحت فيه أنها كانت مصابة بالفعل بالفيروس، في بداية الشهر الجاري، وقامت بعزل نفسها في المنزل، ثم أجرت أكثر من مسحة طبية للتأكد من أنها لم تعد مصابة بعد ذلك.

أمينة خليل لمروجي الشائعات: "لست مستهترة"

وأشارت أمينة خليل إلى أن نتيجة المسحات الطبية التي أجرتها، كلها جاءت سلبية، وهو ما شجعها لحضور فعاليات مهرجان الجونة بدون قلق، وأضافت في الفيديو: "لكل الناس اللي بتطلع عليا إشاعات إن انا واحدة مستهترة وجاية المهرجان وأنا مصابة، لا مش أنا ومش شبهي وعمري ما هعمل كده، وكورونا مسؤولية كبيرة جدا يا جماعة".

كما وجهت أمينة خليلة نصيحة إلى متابعيها في ظل انتشار فيروس كورونا وقالت: "احموا نفسكم وخلوا بالكم من نفسكم وعيلتكم وحبايبكم"، واختتمت ساخرة: "وبطلوا تطلعوا إشاعات"، كما حرصت على تكرار ما قالته في الفيديو من خلال تدوينة مكتوبة نشرتها على خاصية القصص القصيرة أيضا.

الجدير بالذكر أن أمينة خليل قد كشفت أيضًا على هامش حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، سبب غياب خطيبها رجل الأعمال عمر طه عن التواجد معها في المهرجان، إلى جانب سبب عدم نشرها صور برفقته عبر حساباتها على انستجرام فأكدت أنها تفضل الحفاظ على حياتها الخصوصية بعيدًا عن الأضواء ووسائل الإعلام.

أحدث أعمال أمينة خليل

في سياق آخر، كان أحدث أعمال الفنانة المصرية هو مشاركتها في بطولة فيلم "توأم روحي" الذي يعرض حاليًا بدور العرض السينمائية، وهو من بطولة حسن الرداد وعائشة بن أحمد ورجاء الجداوي وبيومي فؤاد وميرنا جميل، ومن تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.

كما تنتظر أمينة خليل عرض مسلسل "نمرة اتنين" المقرر عرضه عبر منصة شاهد ابتداءً من يوم الخميس المقبل الموافق 29 أكتوبر، وهو العمل الذي يتكون من عدة حكايات مختلفة، ويلعب بطولة كل حكاية عدد من النجوم.

ويشارك عدد من النجوم في بطولة العمل المنتظر بجانب أمينة، ومنهم نيللي كريم ومنى زكي وعمرو يوسف ومنة شلبي وآسر ياسين وصبا مبارك وشيرين رضا وأحمد مالك وماجد الكدواني وأروى جودة وأحمد السعدني وغيرهم.