تعرف على سبب تقديم أشرف زكي استقالته كنقيب للممثلين.. فيديو

أوضح الدكتور أشرف زكي الأسباب التي دفعته إلى التفكير في الاستقالة مؤخرا كنقيب للممثلين.

وقال أشرف زكي، لبرنامج "in sider": "مش عايز أستقيل ولا حاجة، هو الموضوع باختصار إن إحنا عندنا أزمة، نكاد نكون النقابة الوحيدة اللي أعضائها بيحملوا النقيب ‏مسئولية التشغيل، أنا قولت لهم المشكلة، إحنا عايشين في ظل متغير، زمان كان عندنا قطاع الإنتاج وصوت القاهرة ومدينة الإنتاج ‏الإعلامي والعديد، النهارده الدولة خرجت من الإنتاج".

وأضاف: "قولت لهم أنا مش قادر أحل لكم المشكلة دي بشكل يرضيكم، فأنا الجمعية العمومية اللي جاية في شهر ديسمبر، تبقى آخر جمعية عمومية ليا ونشوف حد يقدر يحل المشكلة".‏