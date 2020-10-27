تعرف على سبب تقديم أشرف زكي استقالته كنقيب للممثلين.. فيديو

أوضح الدكتور أشرف زكي الأسباب التي دفعته إلى التفكير في الاستقالة مؤخرا كنقيب للممثلين.
وقال أشرف زكي، لبرنامج "in sider": "مش عايز أستقيل ولا حاجة، هو الموضوع باختصار إن إحنا عندنا أزمة، نكاد نكون النقابة الوحيدة اللي أعضائها بيحملوا النقيب مسئولية التشغيل، أنا قولت لهم المشكلة، إحنا عايشين في ظل متغير، زمان كان عندنا قطاع الإنتاج وصوت القاهرة ومدينة الإنتاج الإعلامي والعديد، النهارده الدولة خرجت من الإنتاج".
وأضاف: "قولت لهم أنا مش قادر أحل لكم المشكلة دي بشكل يرضيكم، فأنا الجمعية العمومية اللي جاية في شهر ديسمبر، تبقى آخر جمعية عمومية ليا ونشوف حد يقدر يحل المشكلة".
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