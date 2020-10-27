محمد نجاتي يكشف لـ دوت الخليج أحدث أعماله الفنية

كشف الفنان محمد نجاتي أنه ما زال يصور مسلسله الجديد "ضربة معلم" مع الفنان محمد رجب ومي سليم ورانيا فريد شوقي. وقال محمد نجاتي لـ دوت الخليج إن مسلسل "ضربة معلم" ينتمى لأعمال الـ 45 حلقة، لافتا إلى أن المسلسلات التي تعرض خارج الموسم الرمضاني تحقق نسب مشاهدة عالية. وأشار محمد نجاتي إلى أنه أيضا يشارك في بطولة مسلسل مع وفاء وآيتن عامر ومن إخراج محمد النقلي. وشارك محمد نجاتي في بطولة مسلسل يا أنا يا جدو الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي. تدور أحداث مسلسل "يا أنا يا جدو" حول يوسف والذي يقدم هذه الشخصية الفنان طارق صبري وهو حفيد أحد الأثرياء والذي يرغب في ان يرتبط من قشطه ولكن يحدث العديد من المفاجآت، وذلك في إطار لايت كوميدي وغيرها.

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