جميلة عوض لـ بطلة القصة الحقيقية في لازم أعيش: حبيت شكلي بالبهاق

انطلقت الحلقات الأولى من مسلسل "إلا أنا" وحكاية "لازم أعيش"، وجسدت الفنانة جميلة عوض دور الفتاة المصابة بالبهاق خلال أحداث المسلسل بشكل يلمس قلوب المشاهدين، خاصة أنها تقدم قصة حقيقية لها بطلة حقيقية في الواقع وهي لُچينة صلاح، وهي ميك اب ارتست وبلوجر مشهورة عبر السوشيال ميديا، والتي استطاعت أن تحول مرضها بالبهاق إلى أمر ملهم للجميع.

وتواصل "دوت الخليج" مع هذه البطلة الحقيقية لُچينة صلاح وكان الحديث كالتالي:

كيف ترشحت لچينة صلاح لعرض قصتها؟

أنا من إسكندرية وعايشة هناك، كلمني حد وقال لي أستاذة جميلة عوض مرشحة إنها تمثل قصة حد مصاب بالبهاق، وعايزين نعرف قصتك كلها وقعدوا يتكلموا ساعتها معايا عن الظهور وعن إحساسك إيه وإيه موقف اللي اتعرضتي لها وانتي صغيرة وإيه المواقف اللي تعرضت لها وانتي مراهقة وإيه المواقف اللي اتعرضتلها لما كبرت، وهل بدأتي تظهري على طول ولا موضوع بدأ تدريجي، وبعد 10 سنين أو 12 سنة من المرض مجالي بدأت أظهر بشكل طبيعي وأخذت مني شجاعة رهيبة يعني عشان أعمل كده.

هل قمتِ بمقابلة جميلة عوض وساعدتيها في تفاصيل الشخصية؟

أنا وجميلة صورنا مع بعض قبل كده إعلان واتكلمت معها وكانت ظريفة جدا ولذيذة، وكانت مرحبة وقعدت تتكلم معايا وكانت من أكثر الناس اللي مشجعانى حتى لما كنت باتكلم معاها في حاجة حصلت لي زمان كانت بتشجعني جدا.

وبعد لما المسلسل اتعرض مكنتش قادرة أمسك دموعي وبعيط كل لما اشوف التتر لأن في حاجات بفتكرها حصلت زمان ليا فبتصعب عليا نفسي كطفلة.

وبعدها كلمت جميلة وسألتها حسيتي بإيه أول ما شوفتي نفسك بألوان مختلفة، ردت عليا قالتلي حبيته وما حسيتش إن في أي اختلاف ومش عشان بكلمك بس أنا حبيت شكلي بيه أكتر من شكلي الطبيعي.

حدثينا عن كواليس العمل وهل قمتِ بحضور التصوير؟

أنا عايشة في الإسكندرية، فللأسف محضرتش أي حاجة من التصوير بس أحب طبعا إن أنا أحضر وأشارك معهم يمكن هابقى عاطفية اوي لأن كل الحاجات دي حصلت معايا وهما لسه بيصوروا لحد دلوقتي فأتمنى أروح.

هل فكرتِ في تمثيل الشخصية بنفسك؟

أنا ما بحبش أعمل حاجة أنا مش متميزة فيها أو مش متقناها، وهي آه قصتي بس التمثيل لحد دلوقتي ليه ناسه ولازم لما ادخل حاجة ابقى دارسها ومتمكنة منها وجميلة متأكدة إن هي هتعمله أحسن مني.

متي قررتِ أن تكوني makeup artist وblogger؟

أنا بعد تخرجي سافرت إلى نيويورك ودرست ميك اب وقعدت فترة هناك عشان أتقنها، ومش عشان الشغل ولكن عشان أخبي اللي عندي لأنه كان عقدة جامدة بالنسبة لي وما كنتش واثقة في نفسي من أول يوم ولا من أول سنة.

وأنا ماخترتش أبقى بلوجر أنا أول صورة حطيتها كانت عشان أتحرر من الحاجات اللي هي خانقاني وإني عايشة بشكلين، فحطيت صورة على السوشيال ميديا قبل وبعد الميك اب عشان أقوم بتسويق شغلي وإني شاطرة، لقيت الناس مش مهتمه بالميك اب والاهتمام الأكبر كان ازاي انتي قوية وعملتي كده.

ولقيت بعدها مجلات عالمية بتكلمني وتكتب عليا وتنزل صوري وتم اختياري السنة دي في world woman foundation اللي مقرها في لوس أنجلوس المسئول عن حقوق المرأة في العالم كله، اختارت 60 ست مؤثرة على مستوى العالم كنت أنا الوحيدة اللي من مصر وده كان فخر وشرف ليا.

لو كان هناك شخص آخر من الممثلين لكي يجسد هذا الدور من تقترحين؟

بصراحة جميلة هايلة جدا ومتمكنة من الدور، ولكن لو مكنتش موجودة كنت أقترح أمينة خليل.



ما هو رد فعلك على المسلسل؟

رد فعلي على المسلسل هو إني أخدت وقت كتير قوي على ما قدرت أتفرج عليه لأنه صعب عليا أشوف مواقف كثير وارجع بالذكريات لكل ده تاني.

ما رسالتك للناس والمجتمع؟

رسالتي للمجتمع إن كل واحد يبقى نفسه ويتحرروا من الفكر المجتمعي، وإني لازم أبقى شكل وجسم معين، بالعكس إنت طبيعي ومش مضايقك حاجة وعيش حياتك الطبيعية عادي، وأنا أهو مش بتكسف وبسافر وأفسح بنتي وبتعاقد مع شركات عالمية ومش بطلع اقول كل شوية يا جماعة أنا عندي بهاق لأني طبيعية.