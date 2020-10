مع الدولفين.. ريهام عبد الغفور تخطف قلوب متابعيها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ريهام عبد الغفور في الصور مع الدولفين وعلقت قائلة: "Meeting the dolphins was really magical".

تبدأ ريهام عبد الغفور فى تصوير أحداث دورها في مسلسل "إلا أنا" حكاية "ربع قيراط"، والذي يعيدها للدراما بعد تغيبها العام الماضي عن السباق الرمضاني.

ويناقش "إلا أنا" العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها، ويعرض المسلسل على شاشة قنوات dmc، ويشارك ريهام عبدالغفور بطولة العمل مصطفى درويش.

وكانت آخر أعمال ريهام عبد الغفور مسلسل"زي الشمس" وعُرض في رمضان 2019، وحقق العمل نجاحا كبيرا.