لينا شاماميان تعود لمصر بعد غياب 5 سنوات وتشارك في مهرجان الجونة

فاجأت الفنانة السورية لينا شاماميان جمهورها المصري بزيارة خاطفة إلى مصر بعد غياب طويل، تشارك خلالها كضيفة شرف في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وتحتفل شاماميان بإطلاق أجدد أعمالها الغنائية "تذكري"، من مصر خلال تواجدها في الجونة، والتي تتغنى خلالها للمرأة وتتزامن مع الاحتفالات العالمية في شهر أكتوبر للتوعية بسرطان الثدي، وتأتي الأغنية الجديدة بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي لاقى آخر أغنياتها "هنعيش ونشوف"، التي خاضت بها أولى مغامراتها الغنائية باللهجة المصرية.

وحلت لينا شاماميان ضيفة على مهرجان الجونة في نسخته الرابعة هذا العام، في أول إطلالة حية ورسمية لها في مصر بعد غياب خمسة سنوات منذ آخر حفلاتها.

كما وضعت شاماميان لمستها الغنائية الخاصة في الفيلم الفرنسي العالمي Gagarine الذي تم اختياره رسميا للمشاركة في مهرجان كان السينمائي العالمي لهذا العام، وذلك عبر تقديم أغنية "ياترى يا ترى"، وهي أغنية باللغة العربية من كلماتها وغناها وتتعاون خلالها مع الموسيقار التونسي أمين بوحافة الذي يتولى مهمة تلحينها وتوزيعها

وخطفت لينا شاماميان قلوب جمهورها المصري مؤخرًا بآخر أعمالها الغنائية "هنعيش ونشوف"، التي تم اختيارها تتر مسلسل "إلا أنا"، دراما مختلفة غاصت في عالم المرأة والمجتمع، وحكاياته مستوحاه من أحداث وقصص حقيقية، على مدار 60 حلقة، تقدم 10 حكايات كل منها تقدم في 6 حلقات، وشارك في بطولته توليفة من النجوم، منهم كندة علوش ووفاء عامر وجميلة عوض وأروى جودة وحنان مطاوع وصبري فواز، وخاضت لينا عبر الأغنية أولى مغامراتها في الغناء باللهجة المصرية.

لينا شاماميان فنانة ومطربة سورية، من جذور أرمينية، تمتد رحلتها الغنائية لقرابة 20 سنة، حصيلتها أربعة ألبومات، "هالأسمر اللون"، و"شامات"، و"غزل البنات"، وطرحت أحدث ألبوماتها "لونان" منذ أربع سنوات، وتستعد حاليا لإطلاق أجدد أعمالها الغنائية "تذكري".