ابنة شيرين رضا وعمرو دياب في أحدث ظهور عبر انستجرام

نشرت نور عمرو دياب صور جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت ابنة عمرو دياب، بإطلالة كلاسيك ، مرتدية بدلة باللون الاصفر، وعلقت علي الصور قائلة: "صور شخصية تناسب المصعد ".

واعتمدت "نور" على تسريحة شعر بسيطة، حيث تركت شعرها البني للخلف و ارتدت فوقه توكة باللون الازرق.

ومن الناحية الجمالية لم تتكلف نور عمرو دياب بوضع الماكياج واعتمدت علي جمال ملامحها .

من جهة أخرى، حقق الهضبة عمرو دياب ١٥ مليون مشاهدة لـ فيديو كليب أغنيته الجديدة «أماكن السهر» الذي طرحه عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 24 أغسطس الماضي.

ومنذ طرح الأغنية، تصدر عمرو دياب تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب" حتى الآن دون منافس، إضافةً إلى تصدره ترند موقع تويتر، وتصدره ترند محرك البحث جوجل، كما حققت الأغنية 4 ملايين مشاهدة أيضا على موقع "فيسبوك".

من ناحية أخرى، أعلن موقع يوتيوب احتلال الهضبة المركز الخامس عشر بين أكثر الكليبات مشاهدة على الموقع عالميا.