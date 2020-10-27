نشرة الفن.. إصابة أمينة خليل بـ كورونا.. أشرف زكي يكشف سر استقالته

نشر موقع "دوت الخليج" العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

رامى جمال يتفاعل مع جمهوره بصورة جديدة.. شاهد

شارك الفنان رامى جمال جمهوره بصورة جديدة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

شاركت الفنانة روجينا جمهورها بمجموعة صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وظهرت فيها على السجادة الحمراء من مهرجان الجونة السينمائى.



جميلة عوض لـ بطلة القصة الحقيقية في لازم أعيش: حبيت شكلي بالبهاق

انطلقت الحلقات الأولى من مسلسل "إلا أنا" وحكاية "لازم أعيش"، وجسدت الفنانة جميلة عوض دور الفتاة المصابة بالبهاق خلال أحداث المسلسل بشكل يلمس قلوب المشاهدين، خاصة أنها تقدم قصة حقيقية لها بطلة حقيقية في الواقع وهي لُچينة صلاح، وهي ميك اب ارتست وبلوجر مشهورة عبر السوشيال ميديا، والتي استطاعت أن تحول مرضها بالبهاق إلى أمر ملهم للجميع.

أوضح الدكتور أشرف زكي الأسباب التي دفعته إلى التفكير في الاستقالة مؤخرا كنقيب للممثلين.